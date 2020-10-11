Эксперт порекомендовал менять сим-карту раз в полгода

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что сим-карту необходимо менять один-два раза в год, передает агентство «Прайм».

По его словам, обновить «симку» стоит, если абонент замечает ухудшение качества связи. Эксперт отметил, что многие в первую очередь винят во всем сам гаджет, но проблема может заключаться лишь в сим-карте.

Шельцин также советует менять «симку», если она не поддерживает технологию 4G, а также при исчерпании лимита контактов на телефоне. Кроме того, он порекомендовал делать это при покупке нового телефона.