Apple опровергла требования о блокировке Telegram-каналов о Белоруссии

Представители американской компании Apple опровергли данные о требованиях удалять Telegram-каналы о Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В компании заявили, что лишь обратились к администрации Telegram с просьбой предпринять немедленные действия по удалению персональных данных, размещенных без согласия конкретных лиц.

В Apple уточнили, что такие требования возникли на фоне поступивших от пользователей жалоб. Так, люди говорили, что их личная информация раскрывалась в Telegram-каналах.

Представители Apple добавили, что команда сервиса не стала возражать и пообещала проверить поступившую информацию, а после расследования дать ответы.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Apple запросила у Telegram блокировку трех каналов в мессенджере, которые повествуют о событиях в Белоруссии.

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