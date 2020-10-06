Россияне стали активнее покупать мобильные телефоны в пандемию

Жители России в третьем квартале купили на 21% больше подержанных мобильных телефонов, чем за аналогичный период в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Как отмечается, заметнее всего продажи телефонов выросли в Красноярске, Ижевске и Тюмени – на 40%, 38% и 29% соответственно. Реже всего, по сравнению с прошлым годом, россияне приобретали гаджеты в Москве. В столице рост продаж составил всего 9%.

Средняя стоимость приобретенных в третьем квартале текущего года телефонов составила 6 500 руб.. По сравнению с предыдущим кварталом и 2019 годом, медианная цена гаджетов выросла на 8%.

По мнению, экспертов Авито, рост продаж мобильных телефонов отчасти объясняется тем, что в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции жизнь перетекла в онлайн: это подталкивает россиян позаботиться об обновлении техники.

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