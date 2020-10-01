Фейковый аккаунт правительства Казахстана с озвучкой от Бората появился в Twitter

Фейковый аккаунт правительства Казахстана появился в Twitter с видеороликом, озвученным голосом Бората — вымышленного казахстанского журналиста, которого сыграл британский комик Саша Барон Коэн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее видео появилось на этой странице незадолго до дебатов действующего лидера США Дональда Трампа и кандидата в президенты Джо Байдена.

Так, в ролике авторы аккаунта «спорят» с Байденом, заверяя его в том, что ношение масок не помогает от коронавируса. В том время как уринотерапия, которую Трамп испытал с двумя девушками-докторами из Узбекистана в 2013 году, показала свою эффективность. В посте отмечается, что «терапия была настолько успешна, что Трамп задекларировал ее как бизнес-расходы».

Предполагается, что появление данного аккаунта является частью маркетинговой кампании продолжения фильма о Борате.

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