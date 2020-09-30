Twitter восстановил аккаунт правительства Венгрии
Антон Демидов
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Действие официального аккаунта правительства Венгрии в Twitter было восстановлено. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венгерское правительство.
Там отметили, что страница в соцсети была восстановлена без «объяснения причин».
Ранее сообщалось, что администрация Twitter без предупреждений и объяснений заблокировала официальный аккаунт правительства Венгрии About Hungary.
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