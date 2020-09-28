Twitter ввел санкции против РИА Новости

Социальная сеть Twitter ввела санкции против РИА «Новости», удалив аккаунт новостного агентства из поисковой выдачи. Об этом пишет сообщили в самом СМИ .

Отмечается, что пользователи, которые не были подписаны на аккаунт, теперь не смогут найти его. Ранее Twitter такие же шаги применил в отношении RT и Sputnik.

«Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

Агентство попросило считать свое заявление обращением в Роскомнадзор.

Ранее Twitter стал отмечать страницы СМИ, контролируемые властями.

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