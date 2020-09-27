В Минске наблюдаются проблемы с интернетом
Катерина Медведева
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В Минске, где проходит акция протестов, начались проблемы с интернетом. Один из операторов мобильной связи объяснил это «распоряжением уполномоченных государственных органов».
«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета», — говорится в сообщении мобильного оператора А1 в Twitter.
Отмечается, что интернет будет работать либо медленно, либо будет вовсе недоступен.
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