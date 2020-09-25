В работе Telegram вновь произошел сбой

Пользователи Telegram жалуются на проблемы в работе мессенджера в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Наибольшее число жалоб от пользователей приходит из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура.

Среди отмеченных неполадок — невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%).

Предыдущий сбой произошел 21 сентября.

Telegram был создан в 2013 году основателем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым. На протяжении нескольких лет приложение было заблокировано на территории РФ.

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