AP: минюст США подаст антимонопольный иск против Google

Министерство юстиции США намерено предъявить антимонопольный иск компании Google на следующей неделе, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный информированный источник.

По данным источника, Google подозревают в злоупотреблении доминирующим положением в сфере онлайн-поиска и рекламы в целях подавления конкуренции и причинения вреда потребителям.

При этом представители Google утверждают, что бизнес компании полезен и выгоден для потребителей, а ее услуги сталкиваются с большой конкуренцией, указано в материале.

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