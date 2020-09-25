Facebook удалила три сети российских аккаунтов

Компания Facebook удалила в своих социальных сетях три сети аккаунтов из России за нарушение политики «в отношении иностранного или правительственного вмешательства», сообщается на сайте Facebook.

По данным компании, всего было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в социальной сети Facebook и 34 аккаунта в Instagram.

Материалы в данных аккаунтах публиковались на русском, украинском, английском и арабском языках, указано в сообщении. Отмечается, что деятельность сетей была направлена в основном на Сирию и Украину, частично на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Белоруссию, Молдавию, США и Великобританию.

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