Эксперт объяснил, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
Антон Демидов
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Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил, что кнопочные телефоны в последнее время пользуются популярностью, передает агентство «Прайм».
Эксперт отметил, что такие мобильники дольше смартфонов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь.
«Они более устойчивы к перепадам температуры, часто имеют хороший сигнал в районах, где может пропадать связь», — добавил Мясоедов.
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