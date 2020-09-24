Эксперт объяснил, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил, что кнопочные телефоны в последнее время пользуются популярностью, передает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что такие мобильники дольше смартфонов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь.

«Они более устойчивы к перепадам температуры, часто имеют хороший сигнал в районах, где может пропадать связь», — добавил Мясоедов.

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