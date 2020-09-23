В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах, включая Россию, жалуются на перебои в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбой произошел около 22.14 мск. в Великобритании, Греции, Германии и других европейских странах. В России больше всего жалоб поступило из Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

62% пользователей сообщили о перебоях в работе веб-сайта, 23% — загрузке новостной ленты, 14% — в авторизации.

Instagram — приложение, где пользователи обмениваются фотографиями и видеозаписями.