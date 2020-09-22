Сноуден согласился выплатить Вашингтону $5 млн c продажи своей книги и выступлений

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Эдвард Сноуден согласился выплатить американскому правительству более $5 млн, заработанных с продажи своей книги и с выступлений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Ранее министерство юстиции США подало иск против Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение обязательств о неразглашении. Суд Вирджинии постановил, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги.

По данным телеканала, к настоящему моменту Сноуден заработал с продажи книги $4,2 млн. Помимо этого, сообщается, что он 56 раз выступал платно, заработав на этих выступлениях $1,03 млн.

Сноуден и администрация американского президента Дональда Трампа договорились, что деньги будут зачислены на трастовый счет, передает телеканал.

При этом адвокат Сноудена Лоуренс Ластберг заявила, что соглашение не означает, что власти США смогут немедленно получить эти деньги, так как ее доверитель намерен оспорить решение суда о его обязательствах о неразглашении.

В 2013 году Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки за людьми в интернете сотрудниками американских и британских спецслужб.

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