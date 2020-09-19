TikTok разочарован решением администрации Трампа запретить приложение

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok заявил, что «разочарован» решением администрации США запретить его использование в магазинах приложений страны с воскресенья, 20 сентября.

Как говорится в заявлении приложения, которое приводит Reuters, TikTok не согласен и разочарован решением Министерства торговли США.

В субботу, 19 сентября, стало известно, что TikTok и его материнская компания ByteDance (Китай) подали в федеральный суд на администрацию президента США Дональда Трампа. В TikTok отметили, что Трамп превысил свои полномочия и решил запретить сервис по политическим причинам, а не из-за якобы предоставления угрозы для США. Сторона считает, что Белый дом нарушил первую поправку к конституции, которая гарантирует свободу слова и СМИ.

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