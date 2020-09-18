TikTok и WeChat будут запрещены в США с 20 сентября

В США с 20 сентября нельзя будет скачивать китайские соцсети TikTok и WeChat. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства торговли США.

Ведомство издаст приказ, который запретит американским гражданам загружать мессенджер WeChat и соцсеть TikTok, 18 сентября.

Президент США Дональд Трамп может отменить запрет до его вступления в силу вечером 20 сентября.

Ранее американские власти приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в Китае решили, что лучше закрыть подразделение приложения TikTok в США, нежели продавать его одной из американских компаний.

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