Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok

Президент США Дональд Трамп признался, что пока не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке китайского приложения TikTok. Об этом он сказал на пресс-конференции, которая транслировалась на странице Белого дома в Twitter.

Он отметил, что США нужна безопасность, «особенно в том, что касается Китая».

«Нет, я ни под чем не готов подписаться, я не видел сделки», — сказал Трамп.

Президенту, по его словам, не понравится, если сделка по TikTok не подразумевает продажу доли бизнеса в США Oracle.

«Концептуально мне это не нравится. Если это так, то я буду недоволен», — добавил глава государства.

Ранее американские власти приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в Китае решили, что лучше закрыть подразделение приложения TikTok в США, нежели продавать его одной из американских компаний.

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