Spotify обвинила Apple в нечестной конкуренции
Карина Казанцева
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Музыкальный сервис Spotify обвинил американскую компанию Apple в нечестной конкуренции, пишет Reuters со ссылкой на заявление Spotify.
15 сентября Apple на своей презентации представила пакет подписок Apple One, включающий TV+ со скидкой на Apple Music и Apple Arcade.
«Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры для сдерживания антиконкурентного поведения Apple», — приводится отрывок из заявления Spotify.
Spotify — сервис, где можно слушать музыку в режиме онлайн без загрузки.
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