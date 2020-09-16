США намерены отказаться от российских двигателей РД-180

Американская компания United Launch Alliance (ULA) намерена в середине 2020-х годов остановить эксплуатацию ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы компании Джули Арнольд.

«Наш текущий план — вывести наше семейство ракет Atlas-5 из эксплуатации в середине 2020-х годов», - сказала Арнольд.

При этом она отметила, что в зависимости от спроса клиентов этот срок может быть изменен.

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