Названо самое вредоносное программное обеспечение в России

Наиболее активной киберугрозой в августе 2020 года в России стал троян Emotet. Об этом говорится в исследовании компании Check Point Software Technologies, поступившем в «Газету.Ru».

По данным специалистов, еще пару лет назад Emotet был обычным банковским трояном, однако сейчас превратился в популярную вирусную программу для рассылки фишинговых писем, содержащих вредоносные вложения или ссылки.

На втором месте в списке главных угроз оказалась усовершенствованная версия Agent Tesla. Эта программа отслеживает и собирает вводимые данные с клавиатуры, делает скриншоты и извлекает учетные записи пользователей.

Замыкает тройку лидеров червь Pykspa, распространяющийся через отправку сообщений контактам в Skype. Он извлекает личную информацию о пользователях с устройств и передает эти данные на удаленные сервисы.

При этом мировой рейтинг угроз почти не отличается от российского. Самым вредоносным ПО в мире является Emotet, затронувший 14% организаций. За ним следуют Agent Tesla и Formbook (по 3% компаний).

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