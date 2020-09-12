Twitter вновь пометил запись Трампа как нарушающую правила

TwitterTwitter повторно отметил предупреждениями сообщение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с призывом голосовать по почте и потом идти на избирательные участки.

Ранее президент обратился к избирателям Северной Каролины с призывом заранее проголосовать по почте, и, когда откроются участки, пойти и посмотреть, засчитан ли голос, и если нет, то проголосовать там.

Как и в прошлый раз, предупреждение говорит о том, что сообщение нарушило правила соцсети, касающиеся выборов.

Однако доступ к твиту сохранен, так как это может представлять общественный интерес. При этом операции с записью ограничены: ее нельзя лайкнуть, ретвитнуть без комментария или ответить на нее.

Пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани ранее заявила, что президент не предлагал нарушать закон.

Трамп выступает категорически против голосования по почте. Оппозиционные ему демократы голосование по почте поддерживают и обвиняют главу государства в попытках сорвать данный формат голосования.

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