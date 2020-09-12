Захарова оценила требование Киева удалить приложения СМИ России из App Store
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Совета безопасности Украины удалить приложения российских СМИ из украинского сегмента App Store является проявлением репрессивной политики в отношении СМИ, передает РИА «Новости».
Киев полностью игнорирует свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений, отметила Захарова.
Она также добавила, что «своими антидемократическими действиями киевские власти... в условиях тотальной украинизации лишают многочисленную русскоязычную часть населения страны возможности получать достоверную информацию на родном языке».
Ранее Apple уведомила российскую сторону о требовании СБУ удалить мобильные приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm», Вести.ру и всех брендов «России сегодня» из украинского сегмента App Store.
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