Китай предпочел продаже закрытие TikTok в США

В Китае приняли решение, что лучше закрыть подразделение приложения TikTok в США, нежели продавать его одной из американских компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источников.

По их словам, в Пекине считают, что продажа сегмента будет восприниматься в Вашингтоне как слабость китайских властей.

Компании ByteDance, владеющая TikTok, в свою очередь, заявила, что власти Китая не предлагали закрыть сегменты приложения в других странах, в том числе в Соединенных Штатах.

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