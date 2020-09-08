«Ростелеком» объяснил закрытие поисковика «Спутник» изменением стратегии компании

Закрытие государственного поискового сервиса «Спутник» для массового сегмента связано с переориентацией компании на другие задачи, сообщили «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Там уточнили, что «Спутник» ориентирован на предоставление услуг бизнесу и государственным органам.

«Несколько лет назад было объявлено об изменении стратегии «Спутника» — он переориентировался на разработку ПО и решений для сегментов B2B и B2G в области поиска и обработки информации. На сегодня в портфеле компании такие решения как корпоративные браузер и поисковая система, лаборатория интеллектуального анализа данных, web-аналитика и другие. Решения компании «Спутник» используются госорганами и корпоративными клиентами», — заявили в компании.

Ранее издание CNews сообщило о закрытии «Спутника», поскольку с сайта пропала строка для ввода поисковых запросов. На главной странице остались только ссылки на другие разработки компании.

Поисковая государственная платформа «Спутник» начала работу в 2014 году. Главным инвестором проекта выступил «Ростелеком». На разработку «Спутника» было потрачено около двух миллиардов рублей. Однако уже через три года стали подниматься вопросы о закрытии проекта, который так и не обрел популярности среди пользователей.

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