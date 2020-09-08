Минкомсвязи надеется удвоить удвоить число IT-специалистов в РФ к 2024 году
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Минкомсвязи рассчитывает к 2024 году удвоить число российских IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы министерства Максута Шадаева.
«Мы считаем, что в два раза больше надо. Мы считаем, что за четыре года мы должны, наверно, удвоить», — заявил министр.
По его словам, сейчас в России насчитывается около полумиллиона занятых в IT-индустрии, не считая тех, кто работает внутри компаний.
В расчет берутся лишь те, кто занят в создании коммерческих продуктов, пояснил Шадаев.
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