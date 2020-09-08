«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник»

Российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» закрыл национальный государственный поисковый сервис «Спутник», на разработку которого было потрачено более 2 млрд руб. Об этом пишет CNews.

Как пишет издание, «Спутник» был разработан в 2014 году. Он позиционировался, как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал». В самой компании пока не прокомментировали причины остановки проекта.

Отмечается, что еще к августу 2016 года, аудитория «Спутника» в России составляла менее 1% от числа всех российских пользователей, а расходы на сам проект уже превысили 2 млрд рублей.

В настоящее время с сайта уже пропала поисковая строка. На его главной странице представлены ссылки на другие проекты компании.