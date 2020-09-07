КС оппозиции Белоруссии переходит в Telegram

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак заявил, что совет стал принимать решения через мессенджер Telegram. Соответствующее решение он озвучил во время стрима на Youtube-канале.

Он отметил, что члены КС пришли к такому мнению на фоне происходящего давления.

Знак добавил, что переход в Telegram также позволит выполнять работу оперативнее.

Политик уточнил, что КС опробован механизм сбора голосов в течение суток после обсуждения тезиса в Telegram.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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