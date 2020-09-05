Google дала сотрудникам дополнительный день отдыха, чтобы они избежали выгорания

Корпорация Google разрешила своим сотрудникам взять дополнительный выходной 4 сентября, чтобы предотвратить их эмоциональное выгорание от работы, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства компании.

По данным агентства, Google стремится сохранить хорошее самочувствие своих сотрудников на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Компания призвала разработчиков взять выходной, а руководителей — перестроить планы работы.

Отмечается, что таким образом сотрудники корпорации будут отдыхать четыре дня подряд, так как в понедельник в США празднуется День труда.

Ранее Google уже вводила внеплановые выходные для сотрудников в мае. Компания также продлила режим удаленной работы почти во всех подразделениях до лета 2021 года.

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