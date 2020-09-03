Intel обновила логотип впервые за 14 лет

Компания Intel опубликовала на своем сайте обновленный логотип.

Как уточнили в заявлении, товарный знак, который был обновлен впервые за 14 лет, является более упрощенной версией традиционного стиля Intel.

Компания подчеркивает, что новый логотип сохранилось наследие прошлых версий с добавлением «изысканной симметрии, равновесия и пропорций».

Кроме того, в тексте заявления обращают внимание на точку над i, которая символизирует потенциал и мощь процессоров компании.

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