Intel обновила логотип впервые за 14 лет
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Компания Intel опубликовала на своем сайте обновленный логотип.
Как уточнили в заявлении, товарный знак, который был обновлен впервые за 14 лет, является более упрощенной версией традиционного стиля Intel.
Компания подчеркивает, что новый логотип сохранилось наследие прошлых версий с добавлением «изысканной симметрии, равновесия и пропорций».
Кроме того, в тексте заявления обращают внимание на точку над i, которая символизирует потенциал и мощь процессоров компании.
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