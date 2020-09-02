Во «ВКонтакте» запустили новую функцию

Социальная сеть «Вконтакте» запустила новое мини-приложение «Чеклисты». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что это нововведение позволит пользователям следить за индивидуальными достижениями из разных областей. Речь идет, например, об отказе от вредных привычек, прогрессе в питании или чтении.

Доступ к функции будет осуществляться через VK Mini Apps внутри самого приложения соцсети.Там пользователю нужно будет создать цель и сделать необходимые пометки в календаре.

Кроме того, в «Чеклистах» можно настроить уведомления. Также у пользователей этого приложения будет возможность рассказывать о своих успехах в публикациях или историях.

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