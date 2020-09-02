В Пакистане заблокировали приложения для знакомств

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Управление телекоммуникаций Пакистана заблокировало пять приложений для знакомств. Об этом сообщает La Pressе.

Жители страны потеряют возможность пользоваться приложениями Tinder, Grindr, Tagged, Skout и SayHi.

Ранее регулятор требовал от руководства компаний адаптировать «аморальное и непристойное» содержание программ в соответствии с местными законами. В частности, убрать непосредственно функцию знакомства.

Однако руководство платформ не предоставило ответ в отведенное регулятором время, в результате чего было решено заблокировать все приложения.

При этом решение может быть пересмотрено, если компании приведут работу приложений в соответствие с законами Пакистана.

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