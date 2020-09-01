Samsung представил новый гибкий смартфон

Южнокорейская компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Z Fold2, который стал третьим в истории этого производителя электроники складным смартфоном со сгибаемым экраном. Об этом в компании сообщили РБК.

Отмечается, что новинка имеет два экрана. Один из них является основным. Он имеет диагональ 7,6 дюйма. Размер внешнего экрана составляет 6,2 дюйма. Galaxy Z Fold2 обладает двумя камерами разрешением 12 мегапикселей, которая расположена на внешнем и внутреннем дисплеях. При этом основная, тройная камера находится на задней панели устройства.

Продажи гаджета в России начнутся одновременно со всем миром 18 сентября. Он будет стоить 179,9 тысяч рублей. Предзаказ будут оформлять с 1 сентября.

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