В Минкомсвязи назвали число пользователей интернета в России

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что интернетом в России регулярно пользуются около 100 млн человек, сообщает РИА «Новости».

«Мы сегодня видим, что из 145 миллионов жителей и граждан Российской Федерации интернетом пользуются около 100 миллионов человек», — сказал Волин.

По его словам, оставшиеся 45 млн жителей страны, которые не пользуются интернетом, являются детьми или пожилыми гражданами. Хотя и эти категории населения все больше вовлекаются в виртуальную сеть.

Кроме того, в России до сих пор существуют труднодоступные районы, куда до сих пор не проведен интернет, отметил чиновник.

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