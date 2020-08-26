США обвинили хакеров из КНДР в краже средств из банков ряда стран

Хакеры из КНДР осуществляют взломы компьютерных сетей банков по всему миру, чтобы похищать деньги со счетов их клиентов, а также заставить банкоматы выдавать все наличные купюры, которые имеются у них в наличии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой совместное заявление госструктур США, среди которых Минфин и ФБР.

Американская сторона указывает, что в феврале 2020 года Северная Корея снова начала устраивать атаки на банки некоторых государств «с целью проведения мошеннических международных денежных переводов и обналичивания средств через банкоматы».

Правоохранительные органы США утверждают, что разведывательное управление генштаба Корейской народной армии c 2016 года проводит хакерскую кампанию, которая называется Fast Cash («быстрые наличные деньги». — «Газета.Ru»).

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