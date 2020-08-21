В работе Twitter случился сбой
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Пользователи из ряда стран столкнулись с проблемами в работе соцсети Twitter. Это следует из данных сервиса Downdetector.
В Великобритании, США, Германии и Японии с проблемами столкнулись больше всего пользователей.
Отмечается, что основная часть пользователей (67%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 22% информируют о проблемах с приложением для iPhone и iPad, 10% — с приложением для Android.
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