SpaceX вывела на орбиту еще 58 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту еще 58 спутников Starlink, используемых для развертывания глобального интернета, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчик SpaceX.

«Успешный вывод спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении.

Запуск прошел в 10:31 по времени Восточного побережья США (в 17:31 мск) на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это одиннадцатая партия, выведенная на орбиту с мая 2019 года. Сейчас в космосе находятся уже 653 спутника.

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