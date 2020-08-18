Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook

Пользователи из ряда стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Facebook. Об этом следует из данных портала Downdetector.

Так, о неполадках в работе соцсети сообщили пользователи из США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Польши, Турции, и еще некоторых стран. В России с небольшими проблемами столкнулись пользователи из Москвы.

Отмечается, что 30% пользователей испытывают проблемы со входом в соцсеть, 36% заявили о полном отключении Facebook. При этом 32% пользователей указали на проблемы с новостной лентой.

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