Эксперт объяснил, как уменьшить вред от Wi-Fi в квартире

Директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, что если есть опасение по поводу своего зоровья из-за излучения, исходящего от Wi-Fi-роутера, то устройство можно убрать подальше от спального места, передает агентство «Прайм».

По его словам, уже было проведено множество исследований Wi-Fi-волн, но ни одна серьезная международная организация еще не подтвердила, что они могут нанести вред человеческому здоровью.

«В то же время электромагнитное излучение исходит от роутера, который раздает интернет. Однако излучение идет от любого электрического устройства, которым мы пользуемся», — добавил Косарев.

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