Apple удалила игру Fortnite из App Store

Компания Apple заявила, что удалила популярную видеоигру Fortnite из своего магазина приложений, передает Reuters.

Это произошло после того, как разработчик игры Epic Games включил функцию прямых платежей, которая нарушает правила оплаты внутри приложений производителя iPhone.

Epic в свою очередь заявила, что подала судебный иск, «чтобы снять антиконкурентные ограничения Apple на рынке мобильных устройств».

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