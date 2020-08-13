Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Американские спецслужбы считают, что программное обеспечение, которое якобы используют хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности Соединенных Штатов и непосредственно Пентагону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Агентства национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи. При этом АНБ и ФБР отмечают, что указанная группировка, по их мнению, связана с российской военной разведкой.

Drovorub представляет угрозу телекоммуникационным системам спецслужб США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux, для которой предназначено ПО, говорится в заявлении.

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