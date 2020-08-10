Эксперт объяснил технологию отключения интернета в Белоруссии

Нарушения в работе интернета в Белоруссии связаны с попытками оператора «Белтелеком» заблокировать отдельные ресурсы. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель научно-технической экспертизы Партии прямой демократии Олег Артамонов.

По словам эксперта, отключение интернета нельзя полностью объяснить ни внешними атаками, ни внутренней блокировкой.

«Блокировки интернета в Белоруссии выглядели целенаправленными, но при этом хаотичными. Однозначно не было ни внешней атаки, ни внутренней блокировки. Магистральными каналами связи практически единолично распоряжается «Белтелеком», который потенциально может организовать масштабный отказ в работе сети. Однако «рубильник» либо выключил сеть целиком, либо действовал точечно, отключая доступ к определенным сайтам и сервисам. На внешнюю атаку тоже не похоже. Как правило, атакуется какой-то конкретный сервер, здесь же проблемы испытывала вся инфраструктура связи», — пояснил Артамонов.

По его мнению, наиболее вероятной причиной перебоев в работе сети стали действия белорусского оператора.

«Вероятно, «Белтелеком» в спешке пытался заблокировать конкретные сервисы целиком или максимально нарушить их работу, не считаясь с сопутствующими разрушениями», — заключил эксперт.

Ранее в «Белтелекоме» сообщили, что затруднения с доступом к интернету в Белоруссии возникли из-за множественных кибератак, источником которых стали иностранные государства.

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