Московский суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Мировой суд Москвы повторно оштрафовал Google на полтора миллиона рублей за недостаточную фильтрацию запрещенного в России контента. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мировым судьей судебного участка Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1 500 000 рублей», — сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Компания Google признана виновной по ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ (Повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России в соответствии с законодательством).

Ранее компания Google неоднократно подвергалась наложению штрафов из-за наличия пиратской информации.

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