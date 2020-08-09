В Белоруссии произошел сбой в работе Viber

В работе мессенджера Viber в Белоруссии произошел сбой, передает Tut.by.

Отдельные пользователи из Белоруссии сообщили, что не могут подключиться к мобильному приложению.

По данным сервиса Downdetector, проблемы зафиксированы не только в Белоруссии, но и на Украине, в Венгрии, Болгарии, Греции, юге Германии.

«Ранее мы начали получать сигналы от наших белорусских пользователей о том, что доступ к Viber происходит со сбоями. Нам сообщали о проблемах со скоростью работы приложения, отправкой сообщений и других медиафайлов. Данная ситуация может быть связана с невысокой скоростью интернет-соединения, что, по сообщениям белорусских СМИ, сегодня наблюдается в Беларуси», — процитировало издание сообщение компании.

Там также отметили, что в связи с большим количеством запросов о перебоях в работе Viber в Белоруссии, компания не выявила технических проблем ни в одной стране мира. В связи с этим, по их словам, перебои в Белоруссии могут быть связаны только с работой местных провайдеров доступа в интернет.

Примерно в 15.00 по местному времени мессенджер начал работать.

С утра 9 августа жители Белоруссии отмечают перебои в работе мессенджеров, в том числе Telegram. Также затруднен доступ к YouTube, некоторым сайтам, в том числе к порталу независимого наблюдения за выборами Zubr.in. С перебоями работают и VPN-сервисы. Невозможно зайти на государственные порталы, в том числе на сайт президента Белоруссии и на сайты государственных СМИ.

9 августа в стране проходят президентские выборы.

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