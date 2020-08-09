Проблемы с доступом к интернету наблюдаются по всей Белоруссии

Жители Белоруссии фиксируют проблемы с доступом к интернету в основной день выборов президента республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

С утра 9 августа пользователи Сети отмечают перебои в работе мессенджеров, в том числе Telegram. Также затруднен доступ к YouTube, некоторым сайтам, в том числе к порталу независимого наблюдения за выборами Zubr.in. С перебоями работают и VPN-сервисы.

Невозможно зайти на государственные порталы, в том числе на сайт президента Белоруссии, и на сайты государственных СМИ.

Сообщения о проблемах с доступом к Сети поступают из разных регионов страны.

В пресс-службе крупнейшего интернет-оператора «Белтелеком» заявили о проблеме с «внешними каналами и большой нагрузкой».

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске полностью отключат связь и интернет в день выборов.

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