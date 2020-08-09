Хакеры атаковали государственные ресурсы Белоруссии
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8 августа вечером государственные ресурсы Белоруссии подверглись DDoS-атаке, сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты.
«Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа 2020 года около 22:00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET», — говорится в тексте.
Хакеры атаковали структуры, используемые для сайтов КГБ и МВД. Отмечается, что защите удалось справиться с атаками, но начались проблемы с оборудованием.
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