Google заблокировал более 2,5 тысяч каналов на YouTube, связанных с КНР и РФ

В период с апреля по июнь 2020 года компания Google заблокировала свыше 2,5 тыс. каналов на платформе YouTube, связанных с Китаем и Россией в рамках борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные корпорации.

Отмечается, что за упоминаемый период было деактивировано 2596 каналов, имеющих отношение к КНР. Большинство из них, по версии Google, публиковало «спам и неполитический контент», также присутствовали материалы политического характера, ролики о борьбе с коронавирусом в США и протестах против расовой дискриминации.

Также с апреля по июнь были заблокированы около 90 англо и русскоязычных каналов, связанных с Россией. В них приводилась информация о Евросоюзе, Литве, Украине и США. Среди заблокированных каналов также оказались те, которые на русском, немецком и фарси рассказывали о России, Сирии и реакции США на COVID-19, а также о внутренней политике РФ и международных вопросах.

Также Google заблокировал около 20 каналов, связанных с Ираном.

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