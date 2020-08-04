Власти Москвы опровергли связь слитых в сеть данных с голосованием по поправкам

Попавшая в даркнет база данных с персональной информацией не имеет отношения к спискам людей, участвовавших в голосовании по поправкам к Конституции, заявили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Департамент отслеживает появление подобной информации в сети и опровергает сообщения о связи данной базы с персональной информацией людей, зарегистрировавшихся для участия в электронном голосовании, заявили в пресс-службе.

По данным ДИТ, с начала текущего года не зафиксировано ни одной утечки данных из информационных систем столичного правительства.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что база данных с утекшими в сеть персональными данными голосовавших по вопросу поправок к Конституции продается в даркнете. По данным СМИ, база включает в себя номера и серии паспортов.

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