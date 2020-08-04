СМИ сообщили о попытках хакеров продать данные голосовавших по поправкам

База данных с утекшими в сеть персональными данными участников электронного голосования по вопросу поправок к Конституции поступила в продажу в даркнете, узнало издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, мошенники продают около 1,1 млн номеров и серий паспортов участников голосования, при этом каждая строчка оценивается в $1,5, оптом – в $1.

Продавец базы рассказал журналистам, что уже продал 30 тыс. таких строк. По его словам, номер и серия паспорта сами по себе бесполезны, но могут быть использованы при объединении с другими уже имеющимися персональными данными человека.

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