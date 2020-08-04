«Известия»: треть утечек данных пациентов с COVID-19 в мире пришлась на РФ

Более трети всех случаев утечек персональных данных пациентов с коронавирусом, и с подозрением на него, произошло в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные российской компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности в корпоративном секторе.

По данным издания, за первое полугодие 2020 года в мире произошло 72 случая утечки персональных данных, связанных с COVID-19, из них 25 — на территории России.

Уточняется, что утечки личной информации россиян произошли по вине сотрудников больниц, аэропортов и других организаций, имеющих доступ к информационным ресурсам. В целом по данной причине в мире произошло 75% утечек, еще 25% — из-за хакерских атак.

В InfoWatch рассказали, что в 64% случаев во всем мире персональные данные были скомпрометированы в виде списков пациентов. Эти списки были сфотографированы и распространены с помощью мессенджеров или соцсетей. Некоторые утечки произошли из-за случайной отправки данных на неправильные адреса электронной почты.

По информации компании, в России во всех случаях утечки данных произошли из-за умышленных нарушений.

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