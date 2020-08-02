Эксперт объяснил, почему смартфон нужно класть экраном вниз

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев указал, что срок службы телефона можно продлить, если класть его экраном вниз, передает агентство «Прайм».

По его словам, в таком положении выпирающая на некоторых моделях смартфонов камера будет меньше царапаться. При этом дисплей гаджета будет меньше нагреваться, объяснил эксперт.

«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую частью камеры, что связано с количеством линз в объективе», — сказал Тимофеев.

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