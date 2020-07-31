Microsoft хочет купить TikTok
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Американская корпорация Microsoft заявила о проведении переговоров по покупке приложения TikTok. Об этом сообщает New York Times.
Источники отметили, что переговоры идут с китайской компанией ByteDance.
При этом собеседник не уточнил сумму сделки. Стадия проведения переговоров также не разглашается.
Американские власти заявляют, что рассматривают идею запрета приложения на территории США из-за проведения в сборе данных пользователей для китайской разведки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Копируют нас»: глава TikTok осудил Facebook за подражательство
— Минфин США изучает деятельность TikTok