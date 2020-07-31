Microsoft хочет купить TikTok

Американская корпорация Microsoft заявила о проведении переговоров по покупке приложения TikTok. Об этом сообщает New York Times.

Источники отметили, что переговоры идут с китайской компанией ByteDance.

При этом собеседник не уточнил сумму сделки. Стадия проведения переговоров также не разглашается.

Американские власти заявляют, что рассматривают идею запрета приложения на территории США из-за проведения в сборе данных пользователей для китайской разведки.

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